В столице за время пандемии умерли почти 5 тысяч человек

Число жертв COVID-19 в Москве с начала пандемии достигло 4982. Такие данные приводит городской оперативный штаб. За последние сутки в городе умерли 11 человек.

Всего в Москве коронавирусом заболели 271 793 человека. За последние сутки после прохождения лечения выздоровели 824 пациента, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Таким образом, всего от COVID-19 вылечились свыше 230 тысяч человек.

За пять дней более 250 жителей Москвы сделали прививки от коронавируса. Подавляющее большинство чувствуют себя отлично, у 75 процентов нет никаких никаких симптомов или недомоганий. Врачи тщательно следят за состоянием здоровья прошедших вакцинацию.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса. У 25,2 процента заболевших не было клинических проявлений болезни. 57 человек скончались, выздоровели 2 475. Общее число заболевших достигло 1 068 320 человек.

В мире всего заболели более 29 миллионов человек, сообщает Университет Хопкинса. На первом месте находятся США, где заразились более 6 миллионов человек. Россия занимает четвертое место. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабильная в России, но в некоторых регионах наблюдается рост числа случаев инфицирования.