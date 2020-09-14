Новичок ЦСКА Гайч может перебраться в "Лидс"

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оказался в сфере интересов английского клуба "Лидс Юнайтед". Главный тренер "павлинов" Марсело Бьельса еще до перехода 21-летнего футболиста в стан армейцев хотел приобрести соотечественника.

Об интересе "Лидса" к Гайчу сообщило издание El Intransigente. Отметим, что сам игрок был не против попробовать свои силы в английском чемпионате, однако до конкретного предложения дело так и не дошло.

Напомним, что ЦСКА подписал контракт с аргентинским форвардом на пять лет. Сумма отступных составляет 30 миллионов евро.