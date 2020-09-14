Мужской и женский чемпионаты Европы по регби-7 отменены

Чемпионаты Европы по регби-7 среди мужских и женских сборных, которые должны были пройти в 2020 году, официально отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Федерации регби России. В организации сослались на письмо, полученное от Rugby Europe.

"Как сообщается в пресс-релизе Rugby Europe, чемпионаты Европы среди женских и мужских сборных по регби-7 в 2020 году официально отменены", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации регби России.

Напомним, что мужской чемпионат Европы должен был начаться в июне 2020 года. Один из этапов турнира планировалось провести в Москве​​​. У женщин один из этапов должен был пройти в Казани.