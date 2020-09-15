Автор песен Сергея Лазарева создал "уникальную" криптовалюту, в которую эксперты не советуют инвестировать

Лозунг "Будущее уже здесь" и обещания легкого заработка без особых усилий. Так выглядит сайт компании CrowdWiz, которая позиционируется как принципиально новая блокчейн-платформа специально для тех, кто готов к беспроигрышным инвестициям. Мол, выпустили уникальную криптовалюту, – полностью независимую от состояния дел на криптовалютном рынке. И обеспечили ее доселе невиданным, чуть ли не самым надежным в мире электронным алгоритмом, чтобы гарантировать любому вкладчику постоянную бесперебойную прибыль, а самой монете постоянный рост стоимости. В общем, звучит заманчиво, да и реклама достаточно мощная. Особенно усердствует популярный певец, участник разнообразных телешоу Алекс Малиновский: он и основное лицо пиар-кампании, и по совместительству, как утверждается, автор идеи. Якобы новаторской и по-своему даже элитарной. Причем на определенную элитарность, видимо, намекает и логотип: стилизованная масонская пирамида. Вот только ознакомившись с реальной подоплекой деятельности CrowdWiz, трактовать этот символ можно совсем иначе.

"Этот проект для меня, как ребенок", – сказал нам Александр – сценическое имя Алекс – Малиновский перед интервью. Певец, хотя, уже, пожалуй, бывший, оказывается, один из авторов идеи новой блокчейн-платформы. Инвестируй, мол, в неуязвимую цифровую валюту – "токены" – и прибыль будет только расти.

"Это бессмертная система. Это наш уникальный проект, которому сегодня нет аналогов в мире, потому что такого функционала, который сегодня предлагаем мы нашим пользователям и партнерам, такого сегодня не делал никто в мире!"

Интервью, которое дал нам Малиновский, снимала и его телевизионная группа, чтобы "не нарезали так, как вам это нужно". Фраза блокчейн-новатора. А что тут нарезать? Экономисты камня на камне от его "платформы" не оставляют.

"Ничего не известно о ее реальных создателях и организаторах. Никаких персональных данных на сайте этой платформы нет. Компания CrowdWiz, которая занимается этой платформой, не имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление финансовой деятельности и на привлечение средств вкладчиков. То есть, в случае чего, жаловаться вам будет не на что, кроме как на собственную глупость", – говорит доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Колганов.

Модель Алена Водонаева про эту платформу в Instagram писала. Певица Маша Вебер. А еще Алекс Малиновский знаком с Сергеем Лазаревым. Певец пиарит его платформу на корпоративах: "Талантливый человек талантлив во всем. Алекс Малиновский, Александр Малиновский, простите. Он не только гуру платформы CrowdWiz, но и автор следующей песни».

"Очень часто звезды начинают участвовать в проектах, суть которых очень и очень сомнительна. Предпоследний такой пример – это знаменитый банк "Траст", который лопнул. И какие звезды там участвовали, тот же самый Брюс Уиллис", – напоминает маркетолог Игорь Качалов.

Платформа Малиновского начала работать в 2017 году, разместила свои токены. Сначала выглядела вроде бы прилично.

"Тогда они привлекли средств на 5 миллионов 300 тысяч долларов. Сейчас капитализация токенов, находящихся в обращении, оценивается биржей в 53 тысяч долларов. Откуда организаторы этой фирмы могут выплачивать вкладчикам баснословные доходы, если капитализация фирмы упала в сто раз? Объяснять не надо: ниоткуда! Все эти деньги перетекли уже в их карманы, вкладчики ничего не получат", – продолжает Андрей Колганов.

В этом контексте слоган CrowdWiz "Будущее уже здесь" звучит как-то угрожающе. Как и рекламные ролики, где Малиновский нахваливает свою платформу.

Исполнителю роли легендарного Лени Голубкова из "МММ" Владимиру Пермякову все это не очень нравится. Он хорошо помнит ту финансовую пирамиду. "Реклама мне не понравилась, она навязчивая. Это даже не реклама, просто словесный понос", – комментирует актер.

Алекс Малиновский обещает фантастическую и легкую прибыль. Так в экономике просто не бывает.

"Я шестнадцать лет занимаюсь биржевыми инвестициями, и хочу вам сказать, что это чертовски нелегко. Крипто-монета, дословно они ее называют "нового поколения". У нее основная отрицательная особенность заключается в том, что она не обеспечена материальными ресурсами. В любой момент она может перестать существовать в той ценности, в которую она вырастет. А люди зайдут там по какой-то высокой цене и потеряют все свои деньги", – объясняет экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

И вернуть инвестиции не получится. Проект же на добровольных началах, вкладываться в платформу никто не заставляет. Кроме рекламы, которая так не понравилась Лене Голубкову.