Россия открыла границу с Южной Осетией

Россия снимает ограничения на границе с Южной Осетией, введенные для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

С 15 сентября граждане Южной Осетии снова смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а жители России – пересекать границу с этой республикой. Ранее об аналогичном решении сообщило правительство Южной Осетии.

Кроме того, России отменила ограничения на въезд и выезд из страны для некоторых категорий специалистов. В частности, теперь в свободном режиме смогут пересекать границу смогут члены экипажей морских и речных судов. Для этого они могут использовать любой транспорт: автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Также ограничения больше не действуют для специалистов, связанных со строительством атомных станций за рубежом и обслуживанием воздушных судов, эксплуатируемых российскими компаниями.