Загоревшийся зерновоз парализовал движение по федеральной трассе в Красноярском крае

Самосвал с зерном загорелся после столкновения с мусоровозом на федеральной трассе на западе Красноярского края. Последствия ДТП, в результате которого движение на 625-м километре дороги Р-255 было парализовано, сняли на видео.

Авария произошла утром 15 сентября между Ачинском и Боготолом: двигавшиеся в одном направлении тяжелые машины не поделили полосу и столкнулись, после чего зерновоз перевернулся и загорелся.

Травмы получил водитель опрокинувшегося КамАЗа – его доставили в больницу.

Движение в обе стороны было парализовано. Инспекторы и экстренные службы ждут тяжелую технику, чтобы открыть проезд.