Выпила и забыла: в Новосибирске пьяная мать заперла на балконе годовалого ребенка

В Новосибирске с балкона жилого дома спасатели спасли годовалого ребенка. Как передает ГТРК "Новосибирск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", виновата в произошедшем оказалась пьяная мать девочки.

О ЧП, случившемся накануне, 14 сентября, рассказали в группе "Спасатели МАСС" в "ВКонтакте". Сигнал о помощи поступил с улицы Титова. Местная жительница сообщила в службу МАСС, что долгое время с балкона ее дома слышен плач ребенка. Женщина вычислила, к какой квартире относится балкон, и попыталась дозвониться до хозяев, но дверь никто не открыл.

Прибывшие на место спасатели, используя спецтехнику, забрались на второй этаж и обнаружили на балконе годовалую девочку. Открыв балконную дверь, они вошли в квартиру. Оказалось, что мать ребенка сильно пьяна и крепко спит. В результате девочку забрали сотрудники полиции.

Служба МАСС обращается к жителям Новосибирска с просьбой быть внимательным к маленьким детям, в том числе, не оставлять их одних на балконе.