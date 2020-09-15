Из-за карантина с погибшим под Воронежем жителем Казахстана не могут проститься родственники

Сбитым под Воронежем мужчиной оказался житель Казахстана. Из-за карантина у родственников возникли проблемы с въездом в Россию. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

ДТП в Новоусманском районе произошло 10 сентября. Как сообщили в полиции, по направлению Ростов-на-Дону – Москва ехал Volkswagen Touareg. 60-летний водитель, житель Тулы, не успел затормозить, проезжая нерегулируемый пешеходный переход. В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас детали аварии расследует полиция.

Мужчина, которого насмерть сбили на пешеходном переходе, был без документов. Поэтому сразу установить его личность не смогли. Позже выяснилось, что это 42-летний житель Казахстана. В столицу Черноземья перебрался 12 лет назад, потом перевез сюда семью.

О том, что из-за карантина родственники не могут приехать в Россию, чтобы проститься с погибшим, в редакции "Вестей" рассказала его сестра. Брат работал как раз в том же районе, где произошла авария. Первоначально, было заявлено, что погибшему примерно 60 лет. Оказывается, приехавший из Казахстана мужчина рано поседел и выглядел старше.

Как теперь попасть в Россию, девушка не знает. Билетов нет, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, выезд ограничен. Сестра не только хочет проститься с братом. По словам девушки, ей важно добиться справедливости и наказать виновного.