Олень прогулялся по трассе, не обращая внимания на автомобили

В Тункинском районе Бурятии семья залюбовалась оленем, который не спеша шёл по обочине в метре от их машины.

Как сообщает издание "Байкал Дейли", автором видео стад директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев. Олень, которого он снимал через окно автомобиля, явно чувствовал себя хозяином положения и не проявлял никаких признаков беспокойства.

Девушка на пассажирском сидении не могла сдержать восторга. А вот автор видео не забыл об осторожности. "Ладно, отъедем от него, потому что он может и машину боднуть" – заметил мужчина. В итоге зрители остались довольны неожиданной встречей, да и у оленя настроение, похоже, тоже не испортилось.