Томские врачи спасли ребенка, отравившегося жидкостью для очистки труб

Томские врачи спасли полуторагодовалого ребенка, который отравился средством для чистки труб. Малыш провел в реанимации 15 суток, сейчас его перевели в хирургическое отделение. Об этом сообщает ГТРК "Томск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Мальчика привезли в тяжелом состоянии. У него был сильный ожог пищевода. Он находился в реанимации 15 дней. В настоящий момент его состояние оценивают как средней степени тяжести. Жизни ребенка ничего не угрожает", – рассказал главврач городской больницы Томска Андрей Караваев.

Медики предупреждают: бытовая химия должна храниться в недоступном месте. Как отметил Караваев, у многих современных средств бытовой химии приятный запах и сладкий привкус, что может привлечь маленьких детей.

"Последствия могут быть трагическими, поэтому родителям необходимо соблюдать бдительность и аккуратно обращаться с бытовой химией и лекарственными препаратами. Их необходимо хранить отдельно, в недоступном для детей месте", – добавил Андрей Караваев.