Трамп заявил, что перед выборами будет смотреть бой Хабиба и Гэтжи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что перед президентскими выборами в стране будет смотреть бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

"У Гэтжи будет грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова, – приводит слова Трампа "Р-Спорт". – Этот бой пройдет прямо перед президентскими выборами в США, но мы собираемся смотреть его. Я точно буду смотреть. Думаю, это будет невероятный поединок".

Титульный бой Нурмагомедов – Гэтжи состоится 24 октября и пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Джастин завоевал право на проведение поединка против Хабиба после того, как в бое за временный титул чемпиона нокаутировал соотечественника Тони Фергюсона.

На счету россиянина 28 побед в 28 боях, а в активе американца 22 победы и два поражения. Ранее Нурмагомедов сообщил, что за бой с Гэтжи получит больше, чем за прошлый поединок с Дастином Порье.