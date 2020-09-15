"Динамо" объявило о переходе Шунича в китайский "Бэйцзин Гоань"

Боснийский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Тони Шунич продолжит карьеру в китайской Суперлиге. 31-летний игрок обороны подписал контракт с клубом "Бэйцзин Гоань".

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

"Мы благодарим Тони за три года в "Динамо" и желаем успехов в новом клубе", – говорится на официальном сайте московской команды.

Шунич перешел в "Динамо" из "Штутгарта" летом 2017 года. В составе "бело-голубых" защитник принял участие в 79 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Также на счету Тони 41 матч и один гол за сборную Боснии и Герцеговины.