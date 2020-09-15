Пьянич будет играть за "Барселону" под номером Иньесты

Во вторник, 15 сентября, пресс-служба испанского футбольного клуба "Барселона" провела официальную презентацию новичка команды Миралема Пьянича, который перебрался в стан "сине-гранатовых" из "Ювентуса".

В новой для себя команде 30-летний хавбек будет выступать под восьмым номером, под которым играли легенды клуба Андрес Иньеста и Христо Стоичков.

Каталонцы заплатили "Ювентусу" за переход боснийца порядка 60 миллионов евро. В составе "Старой синьоры" Пьянич принял участие в 178 играх, забил 22 мяча и отдал 41 результативную передачу. До перехода в стан "черно-белых" хавбек играл за "Рому", "Лион" и "Метц".