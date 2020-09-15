Сотрудница магазина до последнего защищала кассу от грабителя с пилой

В Волгоградской области женщина-кассир не испугалась злодея в маске и отбивала от него выручку, пока тот не ретировался.

Молодой человек решил, что продуктовый магазин – лёгкая добыча и, вооружившись ножовкой по металлу, отправился на дело. Вероятно, своим страшным видом и необычным оружием он рассчитывал шокировать кассиршу и спокойно забрать у неё деньги. Но спокойно не вышло. Сотрудница магазина оказалась не робкого десятка.

Когда парень в капюшоне и маске стал размахивать перед ней металлическим предметом, дама бросилась в атаку. Нападавшему удалось оттеснить женщину, но кассу ему пришлось открывать под барабанную дробь ударов по голове. Лоток кассы с деньгами мужчина всё-таки смог вырвать с корнем и унести. Однако, кассир успела снять с него маску, и личность подозреваемого запечатлела камера видеонаблюдения.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, через неделю злоумышленник был пойман. Им оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Он взят под стражу и теперь дожидается своей участи под присмотром полицейских. Уголовное дело заведено по статье «Разбой». Санкции по ней предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.