Российская премьер-лига вошла в Топ-10 самых дорогих чемпионатов

Самой дорогой футбольной лигой мира по стоимости выступающих в ней игроков является высший дивизион чемпионата Англии. Стоимость футболистов в премьер-лиге составляет 8,5 млрд евро. Российская премьер-лига занимает в списке престижное 9-е место: наши игроки суммарно стоят 885 млн евро.

Рейтинг самых дорогих лиг мира опубликовал популярный портал Transfermarkt.Com. Вслед за премьер-лигой Англии в классификации стоят испанская Примера (5,2 млрд евро) и итальянская Серия "А" (5,0 млрд евро).

Немецкая бундеслига занимает четвертую строчку рейтинг-листа, французская Лига 1 – пятую, замыкает шестерку самых богатых чемпионат Португалии в высшем дивизионе. Интересно, что 7-е место у второго по силе английского дивизиона Чемпионшипа, которй опередил по стоимости игроков высшие дивизиона Бразилии (8-е место), России (9-е) и Нидерландов (10-е).