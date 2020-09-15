Не стало известного пушкиниста Валентина Непомнящего

У меня украли "Дар". Давно это было. Раньше я часто вспоминала, потому что жаль. Потом забыла, конечно. "Дар" был не простой: книга с подзаголовком "Русские священники о Пушкине". По подзаголовку понятно, что сборник.

Сборник, был составлен литературоведами-пушкинистами Валентином Непомнящим и Михаилом Филиным. Сам Валентин Семенович, написавший в книгу послесловие под названием "Пушкин "духовными глазами" говорил, что им удалось собрать "характерные речи, слова, проповеди, беседы, статьи и отчасти даже исследования творчества Пушкина, его судьбы, его пути, личности, созданные православными священниками начиная с 1880-х годов до нашего времени".

Когда я прочла, что сегодня не стало Валентина Семеновича, я первым делом вспомнила "Дар", переданный от него мне на День рождения.

Валентин Семенович Непомнящий родился в 1934-м году в Ленинграде. В 1957-м окончил отделение классической филологии филологического факультета МГУ.

С 1963-го по 1992-й год работал редактором в журнале "Вопросы литературы", вел факультативы во Второй физико-математической школе.

В конце 1960-х был исключен из КПСС за подготовку коллективного письма в поддержку политзаключенных Юрия Галанскова и Александра Гинзбурга.

Исключать Непомнящего можно было и за Пушкина, который все годы – с самого начала (и до конца) оставался в его жизни главным. Больше того, Валентин Семенович не испугался первым в советском пространстве изучать поэта и его наследие с христианской точки зрения, что долгие десятилетия приравнивалось к преступлению: "Пушкин – не только моя специальность, но и мой учитель и поводырь в жизни, помогший мне, уже взрослому человеку, воспитанному атеистическим режимом, обратиться к вере, вспомнить о Христе. Отсюда мой постоянный интерес к религиозным основаниям пушкинского гения и пушкинского художественного мира, к изучению, с одной стороны, художнического мышления и творческого процесса поэта, а с другой – той активной роли, какую Пушкин поныне играет в судьбах нашего Отечества и в нашей жизни".

Непомнящий был председателем Пушкинской комиссии Института мировой литературы РАН (ИМЛИ), затем старшим научным сотрудником ИМЛИ. А после сделанного в 1999-м году доклада "Феномен Пушкина как научная проблема: к методологии историко-литературного изучения" ему было присвоено звание доктор филологических наук.

Десятки работ Непомнящего посвящены Пушкину. И каждый раз он находил новое, неведомое, еще непознанное, никем не обнаруженное.И – с радостью делился с читателями находкой. Не случайно его самого и его работы ценили Анна Ахматова, Александр Твардовский, Корней Чуковский, Юрий Домбровский, Виктор Астафьев и Георгий Товстоногов.

В каждой своей новой книге Валентин Семенович плел легкое, будто воздушное кружево рассказа из своих изысканий. Притом рассказа глубоко научного, сочетавшего в себе филологический анализ текстов с философским осмыслением Александра Сергеевича как важнейшего явления русской культуры. Места поэта в отечественной истории, в судьбе России, а также его современного значения.

"Почему я говорю о феномене Пушкина в связи с историческим жребием России? В эпоху петровской революции, которая должна была переломить русскую историю, прервать нашу духовную родословную и построить новый мир, в это самое время в недрах той самой светской культуры, которую создала петровская революция, родился гений. A мы знаем, что культура для России – это самая важная вещь. Видимо, нужно было, если опять-таки судить в каких-то провиденциальных, промыслительных категориях, чтобы замысел Петра удался не вполне, чтобы он сработал только в известной мере. Чтобы Россия сохранилась как православная страна. Потому что без России как православной страны, без этой “русской духовности”, вероятно, и мир не сможет существовать; потому что у России есть особая миссия по отношению ко всему миру. У Пушкина – особая миссия по отношению к России. Он связал то, что разрубил Петр. Вот почему он – центр нашей культуры, средоточие наших национальных ценностей.

Гоголь говорил, что Пушкин – это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. Обычно эти слова понимали как предсказание – мол, через двести лет все будут такие, как Пушкин. Нет, это не предсказание – это переданное нам через Гоголя промыслительное требование, чтобы мы, в нашу эпоху испытания и искуса, держались. Ведь одна такая эпоха уже была, Петровская, и Россия сумела выстоять – во многом благодаря тому, что родила Пушкина. Значит, и сейчас сумеем, если у нас есть такое явление, как Пушкин", – написал он в 2002-м году.

Среди его книг "Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине", "Пушкин. Русская картина мира", "Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы","«На фоне Пушкина", "Дар"... Однажды я пожаловалась, что украли. Спросила — не переиздадут ли. Сказал, не переиздадут

Последние годы у Валентина Семеновича были серьезные проблемы со здоровьем: депрессия, бессонница, утомляемость. По мнению врачей – результат напряженной интеллектуальной работы. Надо сказать, работать он никогда не переставал.

15 сентября в возрасте 86 лет Валентин Непомнящий ушел. В мире стало на одного пушкиниста меньше – великая потеря.

Его дар остался.