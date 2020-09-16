Сергей Урсуляк принял участие в открытии осенней сессии Академии Михалкова

В Академии Никиты Михалкова стартовали "Творческие встречи и лаборатории". За эту осеннюю сессию участники, в том числе, планируют поставить на сцене фрагменты из пьесы Горького "Дачники". Секретами мастерства поделятся видные деятели культуры и искусства, сообщает телеканал "Россия 24".

"Слава богу, что у кого-то есть возможность кого-то чему-то хорошему учить. Метод традиционный, традиционный формат, когда встречаются люди, которым есть что спросить и есть что ответить. Это нормально и очень хорошо. Вопросы те же, которые волнуют их. Мне бы хотелось, чтобы больше было режиссеров в аудитории, тогда то, что я говорю, имело бы больший смысл", – отметил Сергей Владимирович Урсуляк, кинорежиссёр.