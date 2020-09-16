Битва за TikTok: Трамп настаивает на американском контроле над популярной соцсетью

Дональд Трамп пообещал изучить предложение компании Oracle о покупке американского сегмента TikTok. Ранее Трамп обвинил китайскую компанию в слежке за гражданами США и поставил ультиматум. Либо – продают всё американцам, либо – уходят из Штатов. Что решили?

Отказ в сделке с TikTok спас Microsoft от огненной бури, пишут американские СМИ. IT-гигант конечно получил бы платформу для нового бизнеса. Однако для компании с рыночной капитализацией в полтора триллиона долларов – этот доход вряд ли бы показался значительным. А вот то, что удалось избежать проблем политического характера – это совершенно точно.

В Штатах приложение установлено уже на 186 миллионах устройств и аудитория постоянно растет.

Источники, знакомые с текстом сделки, сообщают – версия от Microsoft – полностью отделила бы американский сегмент TikTok от Европы и Азии и решила бы все вопросы с кибербезопасностью.

"Мы уверены, что наше предложение было бы хорошим для пользователей TikTok и защищало бы интересы национальной безопасности. Для этого мы внесли бы важные изменения, чтобы сервис соответствовал высочайшим стандартам конфиденциальности, онлайн-безопасности и борьбы с дезинформацией. Мы четко изложили эти принципы в нашем августовском заявлении", – отметили в Microsoft.

А вот предложение от конкурента – по сути, означает просто переезд всех данных из облака Google в облако Oracle.

Само приложение при этом останется в руках китайской компании. Трамп заявил, что внимательно все изучит. Но многие уже высказывают своё недовольство.

"ByteDance категорически отвергает любые намерения о продаже алгоритма или кода TikTok. Это означает, что компания не намерена отказываться от окончательного контроля. TikTok по-прежнему будет подчиняться китайским законам, что подвергает риску данные американцев. Именно в этом и заключалась проблема, которую пытался решить президент и предполагаемое партнерство с Oracle эту проблему не затрагивает", – заявил Джон Хоули, сенатор.

"Oracle и ByteDance обязаны предоставить пользователям TikTok четкое и незамедлительное объяснение того, как будут защищены их ценные видео и личные данные личного характера", – гнет свое Ричард Блументал, сенатор США.

Сенаторы считают – комитет по иностранным инвестициям должен отклонить нынешний вариант сделки – и вернуть ее на доработку китайской стороне. Настаивают – США должны иметь возможность перестроить приложение и удалить любые возможности влияния Пекина.

Вероятно, в Oracle рассчитывают на помощь Трампа – он не раз открыто выражал поддержку этой компании.

Тем временем, китайские СМИ пишут, ByteDance – не намерена продавать американский сегмент TikTok. И официальные власти ее в этом поддерживают.

"Агрессия, с которой TikTok столкнулся в США – это типичное принуждение к продаже. С одной стороны, мы видим ряд американских политиков, которые уверяют, что выступают за справедливость и равенство. С другой стороны, оказавшись не в состоянии предоставить какие-либо доказательства, они злоупотребили концепцией национальной безопасности и государственной власти. Они обрушились на неамериканские компании, которым удалось добиться успеха в определенных сферах. Они показали, что их истинные намерения – это грабеж", – заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

По последним данным, Oracle станет миноритарным акционером TikTok. При этом, пишет Financial Times, со ссылкой на источники, американская корпорация будет участвовать в работе всего TikTok. Большинство акций новой организации – останется у ByteDance, которая, видимо в качестве уступки, перенесет штаб-квартиру TikTok в США.