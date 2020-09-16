Минфин предлагает резко повысить акцизы на табачные изделия

По данным агентства РБК, Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году на 20 процентов по сравнению с текущими ставок акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. По оценке ведомства, такое внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса нового типа.

Представители табачной отрасли прогнозируют, что предложенное министерством повышение ставок акцизов приведет к значительному – в среднем минимум 20 рублей – увеличению для потребителей средневзвешенной цены пачки сигарет. В абсолютных цифрах это будет самое большое за всю историю российской табачной отрасли повышение ставки акциза на сигареты. Производители табачной продукции опасаются, что рост ее стоимости может привести к увеличению объема "серого" рынка.