Три человека погибли в столкновении с асфальтоукладчиком в Башкирии

Две женщины и мужчина пали жертвой аварии с участием асфальтоукладчика в Краснокамском районе Башкирии, сообщил глава республиканского управления ГИБДД Динар Гильмутдинов. Место происшествия сняли на видео.

Страшное ДТП произошло поздним вечером 15 сентября на 6 километре дороги Арлан – Ашит. Находившаяся за рулем "Жигулей" седьмой модели 46-летняя женщина на темном отрезке на полной скорости врезалась в асфальтоукладчик. Удар оказался такой силы, что ВАЗ превратился груду металла.

К моменту прибытия медиков и спасателей водитель и двое ее пассажиров – 58-летний мужчина и 32-летняя женщина – были мертвы. Помощь потребовалась только 18-летнему жителю Агидели, который тоже находился в салоне "семерки".