Спасатели сняли с козырька подъезда новосибирца, забравшегося за телефоном

Неожиданным приключением обернулся для жителя Новосибирска ночной разговор по телефону. Как передает ГТРК "Новосибирск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", ЧП случилось в ночь на 16 сентября в Октябрьском районе города.

О деталях происшествия рассказали в группе "Спасатели МАСС" в "ВКонтакте". Житель многоквартирного дома вышел на балкон третьего этажа с телефоном в руках. Неожиданно тот выпал из рук прямо на козырёк подъезда. Не задумываясь, мужчина полез за аппаратом, но, оказавшись на козырьке, понял, что выбраться самостоятельно оттуда уже не сможет. К счастью, упавший телефон не разбился. Застрявший на выступе обратился за помощью к спасателям, которые спустили его вниз. Никаких травм мужчина не получил, но объяснять причины своего поступка ему пришлось в полиции.

Служба спасения обращается к горожанам с просьбой не рисковать жизнью, залезая на крыши и козырьки подъездов.