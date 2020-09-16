16 сентября 2020 13:54

Игорь Левитин возглавил Европейский союз настольного тенниса

В Варшаве прошел отчетно-выборный конгресс Европейского союза настольного тенниса (ETTU), на котором прошли выборы президента организации. Этот пост занял россиянин Игорь Левитин.

Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин был единственным кандидатом на главный пост в ETTU. Левитин получил 46 участников конгресса. Два делегата проголосовали против.

Игорь Левитин сменил на посту президента голландца Рональда Крамера, который руководил организацией на протяжении семи лет.

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