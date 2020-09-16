Стая косаток заставила понервничать рыбаков на резиновой моторке

В Магадане морские хищники несколько минут сопровождали лодку с тремя рыбаками и практически тёрлись боками о борт лёгкого судёнышка.

Косатки подходят к плавсредствам не так уж редко – как правило, с их стороны это просто проявление любопытства. Однако плыть на резиновой лодке в окружении четырёх хищников, вес каждого из которых может достигать восьми тонн, не очень уютно.

Наблюдая за фонтанами, то и дело выстреливавшими рядом с бортом, рыбаки старались сохранять спокойствие и даже пытались шутить, но им было явно не по себе.

"А всё равно адреналинчик выделяется", – заметил один из них.

Косатки оторвались от лодки, только когда она приблизилась к берегу.

По словам учёных, косатки умышленно не нападают на людей, однако иные встречи завершаются трагически. Так, в 2018 году в Тауйской губе, сообщает "Колыма.ru", млекопитающие перевернули моторную лодку с двумя рыбаками, один из которых утонул.