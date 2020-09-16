Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен французским судом к 3 годам тюрьмы

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев приговорен судом Парижа к трем годам тюремного заключения. Он был признана виновным в деле о коррупции в IAAF, ныне именующейся World Athletics. Решение было вынесено на заседании, состоявшемся 16 сентября.

Французский суд поставил Балазничеву в вину сокрытие положительных допинг-проб российских легкоатлетов. Он возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год и покинул свой пост как раз в результате допингового скандала. Суд наказал Балахничева тремя годами лишения свободы, хотя прокуратура требовала для него четыре года заключения и штраф в размере 1,8 миллиона евро.

Также тюремный срок получил еще один россиянин, проходивший по данному делу. Речь идет о Алексее Мельникове – бывшем тренер сборной России по легкой атлетике. Ему суд вынес наказание в виде тюремного срока в два года.