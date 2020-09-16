Из-за мошеннического приложения сотни москвичей лишились накоплений

Сотни москвичей стали жертвами мошенников, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов. Они убеждают собеседника установить мобильное приложение якобы для защиты банковского счета.

Короткий разговор по телефону обошелся Елене почти в 200 тысяч рублей. На том конце провода сначала представились сотрудниками службы безопасности банка, а спустя несколько минут заявили, что звонят из правоохранительных органов.

- Когда чувствуют, что разговор не клеится, и человек сомневается, думает, что это могут быть мошенники, то представились сотрудниками СК, расследующими финансовые махинации. Сказали, что из банка утекает информация по данным клиентов.

Елена признается: мужчина говорил очень убедительно. Аферисты настояли, что для сохранения денег нужно установить на телефон специальный антивирус, который и защитит карту от взлома.

На самом деле приложение, которое Елену убедили установить мошенники, это программа для удаленного доступа, с помощью которого телефоном можно управлять на расстоянии. Для этого нужен только код. Зная его, злоумышленники получают доступ ко всем данным. В том числе и к мобильному банку. Так со счета Елены и перевели почти 200 тысяч рублей.

В комментариях к приложению о мошенничестве пишут почти в каждом отзыве. Только в Москве жертвами схемы стали уже несколько сотен пользователей.

Екатерину также убедили, что списание средств можно предотвратить с помощью приложения. Для этого после его установки нужно перевести деньги на специально сформированный счет.

"Не отреагировала я на то, что это не счет, который начинается как обычно с 4 или 5, а начинается с 8. Они сказали, что этот счет должен высветить у меня в личном кабинете, и для этого они подключались к моему телефону", – рассказывает Екатерина Бастина.

Мошенники продолжают обманывать и одним из самых популярных способов: сначала присылают СМС о списании средств, затем звонят и, обращаясь по имени, сообщают о подозрительных транзакциях.

Жертвы обмана признаются: сомнения закрадывались, но голос на том проводе каждый раз убеждал в необходимости действовать незамедлительно в своих же интересах. В этом и состоит одна из главных целей мошенников – войти в доверие, чтобы выудить информацию.

"Вставляют какие-то ключевые фразы, все больше и больше входят к вам в доверие и в конце какого-то определенного промежутка разговора вы уже верите полностью, что это звонит сотрудник банка, и сообщаете всяческую информацию, которую они у нас выпрашивают", – объясняет адвокат Ильдар Фазлеев.

Разговоры с потенциальными жертвами зачастую ведутся из мест заключения. Тон и выучку банковских работников, к счастью, выдерживают не все.

Настоящие сотрудники банков не звонят клиентам с уведомлением о подозрительных списаниях. Если они действительно происходят, система блокирует их автоматически.