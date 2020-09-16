16 сентября 2020 18:43

Космонавт Вагнер поспорил со сторонниками теории плоской Земли

фото: Википедия

Российский космонавт Иван Вагнер, летающий на Международной космической станции, поспорил с приверженцами теории плоской Земли, которые ставят под сомнение его космические снимки.

На своей странице в Twitter он написал, что периодически "плоскоземляне" его подозревают в том, что фотографии якобы делаются не из космоса, а с самолета.

Вагнер пояснил, что столь крупные снимки Земли у него получаются из-за того, что он снимает очень большим объективом с фокусным расстоянием в 1600 миллиметров.

19 августа космонавт заснял на видео пять неопознанных летающих объектов. Позднее специалисты предположили, что это могли быть спутники системы связи Starlink основателя американской компании SpaceX Илона Маска.

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