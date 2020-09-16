"Локомотиву" не удалось засудить Геркуса: иск клуба к экс-гендиректору отклонен судом

Арбитражный суд города Москвы принял решение отклонить иск футбольного клуба "Локомотив" к своему бывшему генеральному директору Илье Геркусу. Представители "железнодорожников" требовали взыскать с функционера сумму в размере 144,6 миллиона рублей.

"Суд принимает решение отказать удовлетворении исковых требований", – приводит решение судьи Спорт24.Ru.

Напомним, что заявление в суд было подано "Локомотивом" 28 января. Сумму в 144,6 миллиона рублей в "Локо" требовали после проведенной в клубе аудиторской проверки. "Красно-зеленые" обвиняли Геркуса в том, что с его подачи премии сотрудникам клуба выплачивались с нарушениями.

Геркус руководил "Локомотивом" с лета 2016 года по декабрь 2018 года. За время его правления "Локомотив" стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.