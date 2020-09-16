Месси рискует пропустить три матча "Барселоны" в чемпионате Испании

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси рискует пропустить три матча клуба в чемпионате Испании. Это может произойти в случае вызова 33-летнего футболиста в национальную сборную Аргентины для участия в отборочных матчах к чемпионату мира-2020.

Руководство каталонского клуба уже выразило обеспокоенность возможным вызовом своего капитана в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире, сообщает Mundo Deportivo. В случае вызова Месси, как и все игроки сборных должен будет пройти 14-дневный карантин.

Если главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони все же вызовет аргентинского форварда, то он пропустит матчи "Барселоны" против "Вильярреала", "Сельты" и "Севильи". Эти встречи намечены на 27 и 30 сентября, и на 4 октября соответственно.