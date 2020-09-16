Кредит в двух частях: Силуанов рассказал о помощи Белоруссии

Подробно о том, что ожидает российскую экономику в ближайшем будущем, на чем правительство намерено экономить и на каких условиях Россия выдаст кредит Белоруссии, в интервью Наиле Аскер-заде рассказал министр финансов Антон Силуанов.

- Что ждет российскую экономику, и каким будет ВВП по итогам этого года?

"В этом году мы ожидаем снижение темпов роста нашей экономики до около 3,9% ВВП, – отвечает Силуанов. – Те решения, которые приняты правительством, а именно поддержка населения, которое оказалось в сложной ситуации, поддержка отрасли здравоохранения, дали очень правильный результат. Третье направление – это поддержка бизнеса, в первую очередь малого предпринимательства. Падение экономики не столько катастрофично, как это мы видим в целом ряде других стран. И количество безработных у нас не столь критично тоже, как в других странах. В июле у нас уровень безработицы составлял 6,3%. Этот показатель снижается из месяца в месяц. В то же время в США показатель доходил до 15%. Значительно лучше в России мы проходим этот сложный период пандемии, чем другие страны. На трехлетку мы планируем динамику экономического развития выше 3%. И это позволит нам уже к концу 2021 года, точнее, даже чуть раньше, в третьем квартале, выйти на докризисные уровни и дальше начать постепенное наращивание экономического потенциала".

- Но при этом планируется оптимизация каких-то расходов бюджета в ближайшие годы?

"Мы на трехлетку приняли решение о сокращении ряда расходов, которые не относятся к выплатам людям, к заработным платам, не относится к социальным расходам. Мы перенесем часть наших строек, инвестиций, на более поздние сроки. Но это вынужденная мера для того, чтобы мы могли сконцентрировать ресурсы на выполнение положений Послания Президента по поддержке семей, наиболее нуждающихся категорий наших граждан, на целый ряд мер социального характера. Они в полном объеме будут обеспечены деньгами, – заверяет глава Минфина России. – И, конечно, национальные проекты".

- Было объявлено о том, что повысится НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год. Сколько таких граждан в России?

"Законопроекты подготовлены, – отмечает Силуанов. – Ожидаем, что они будут приняты в текущем году, в осеннюю сессию. Сколько таких граждан подпадет под повышенное налогообложение? По нашим оценкам, их количество составит не более 1% всех работающих граждан. Все суммы, которые мы получим от этого повышения, а это порядка 60 миллиардов рублей, мы учли в федеральном бюджете. Эта часть пойдет на помощь детям в лечении сложных дорогостоящих болезней".

- А для других категорий граждан будет меняться налоговая ставка или сохранится?

"Для других категорий граждан мы не предполагаем менять условия обложения налога на доходы физических лиц", – обещает Антон Силуанов.

- И последний вопрос: как сейчас идут переговоры о предоставлении денег Белоруссии?

"Лидеры двух стран договорились о том, что Россия окажет помощь Белоруссии на полтора миллиарда долларов США. Часть будет оказана из Евразийского фонда развития, это около 500 миллионов долларов США. Мы сейчас как раз ведем переговоры с белорусской стороной об условиях предоставления этой помощи под конкретные мероприятия по преодолению этой кризисной ситуации, на борьбу с этой инфекцией и необходимость лечения. А вторая часть – это будет межгосударственный кредит в размере миллиарда долларов США. Мы договорились об условиях предоставления этого кредита, – сообщает Силуанов. – Средства будут предоставляться по стоимости нашего фондирования – Российской Федерации плюс определенная маржа, то есть мы не будем предоставлять кредит на условиях, не интересных Российской Федерации".