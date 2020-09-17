В Хабаровском крае ожидают пик паводка

В Хабаровском крае наращивают силы для борьбы с паводком. Уровень Амура там поднялся до опасной отметки. В Нанайский район отправлена аэромобильная группировка спасателей. Они займутся мониторингом обстановки и помогут жителям, сообщает телеканал "Россия 24".

Всего в Хабаровском крае подтоплен 21 населенный пункт и почти 2 тысячи частных домов. Больше всего пострадали от разлившейся реки острова Дачный и Кабельный. На Большом Уссурийском – еще остаются люди. Они приготовились к встрече большой воды – имеют запас питьевой воды и провизии.

В самом Хабаровске подтоплены набережная и несколько десятков дворов. В связи с этим в городе укрепляют дамбы, откачивают дождевые стоки из коллекторов.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Дегтярева, все экстренные службы находятся в полной готовности, и пройти паводок нужно с минимальными потерями.