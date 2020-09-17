Болельщик "МанЮнайтед" организовал сбор средств на трансфер Джейдона Санчо

Болельщик "Манчестер Юнайтед" Мэтью Келли решил помочь своему клубу в осуществлении трансфера английского полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Мужчина решил организовать сбор средств. Его цель собрать для клуба 108 миллионов фунтов.

На интернет-портале GoFundMe, специализирующейся как раз на сборе донатов, фанат "МЮ" завел страницу под названием "Поможем "Манчестер Юнайтед" купить Джейдона Санчо" и написал: "Эд Вудворд и Глейзеры недостаточно компетентны для подписания Джейдона Санчо в то время, когда у нас не было правого нападающего после Нани. Я собираю деньги на трансфер "МЮ", поскольку они не могут позволить себе его по какой-то странной причине".

Напомним, что изначально "Боруссия" обозначила для потенциальных покупателей крайнюю дату возможного трансфера Санчо – 10 августа. За своего лидера Дортмунд просит 120 миллионов евро. В требуемые сроки "МЮ" не уложился и Санчо поехал на предсезонный сбор вместе с "Боруссией". Впрочем, в "МЮ" по-прежнему нацелены на покупку игрока и намерены завершить сделку по его трансферу до старта в новом сезоне АПЛ.

Первый матч "Манчестер Юнайтед" запланирован на 19 сентября.