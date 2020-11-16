Ожидание затянулось: почти две недели в США подводят итоги президентских выборов

В центре американской столицы прошли массовые столкновения сторонников Дональда Трампа и Джо Байдена. И те, и другие уверены в победе своего кандидата, хотя официально имя президента до сих пор не объявлено. Как проходит самое долгое ожидание результатов выборов президента США за последние 20 лет?

Уже 13 дней Соединенные Штаты живут в подвешенном состоянии. Несмотря на то, что американские СМИ объявили Джо Байдена избранным президентом, официальные результаты до сих пор не объявлены. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов, а суды рассматривают иски о нарушениях и фальсификациях.

Тем временем Дональд Трамп, который ранее публично не признавал победы конкурента, воскресным утром написал в Twitter заветные слова:

"Он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены, голоса подсчитывались частной леворадикальной компанией Dominion с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже не прошло квалификацию в Техасе, который я выиграл с большим преимуществом, "фейковые" и молчаливые СМИ и другое!".

Пока эти самые СМИ изо всех сил старались раздуть сенсацию из твита, его автор направился в Стерлинг, штат Вирджиния. Там президент провел весь день на поле для гольфа. Объяснять журналистам, что же все-таки имел в виду Трамп, пришлось его адвокату Руди Джулиани.

"Нет, нет, нет, это далеко не так. То, что он говорит, – это нечто большее. Я думаю, это высказывание стоит назвать саркастическим или комментарием об ужасных временах, в которые мы живем, в которые СМИ говорят, кто победил. Но, продолжая указывать на то, что это было незаконно, он, очевидно, оспорит это в судах. СМИ пытались объявить результаты выборов, но у них нет законного права на это. Решение принимается нашими избирателями, а не NBC, CBS, MSNBC, CNN и даже FOX. Вы не имеете права объявлять результаты", – заявил Руди Джулиани.

Это, похоже, понимает и Джо Байден. Может быть, поэтому после своей победной речи он не появляется на публике и так же, как и Трамп, не спешит высказываться в СМИ. В воскресенье демократ посетил церковную службу, после которой быстро скрылся от прицелов телекамер и оставил журналистов без ответа на заявления своего визави.

В отличие от кандидатов их сторонники не готовы к затишью. В центре Вашингтона произошло несколько крупных столкновений между левыми радикалами, которые поддерживают Байдена, и сторонниками Трампа. Активистов пришлось разнимать полицейским. В результате десятки человек задержаны, четверо полицейских пострадали, изъяты восемь единиц огнестрельного оружия. Дональд Трамп в Twitter поддержал своих сторонников – мол, их гнев выливается не только на улицы.

"Множество судебных дел, которые рассматриваются по всей стране, не наши, а, скорее, тех людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьезные дела, которые покажут неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что было сделано для изменения результатов, скоро будут начаты!" – отмечает Дональд Трамп.

Если слова Трампа не блеф и республиканец действительно сможет перевернуть игру в суде, весьма вероятно, что подобную картину можно будет наблюдать не только на улицах столицы, но и многих других американских городов.