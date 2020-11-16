Детеныши снежного барса попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника. Видео

Редкие кадры из жизни обитателей Саяно-Шушенского заповедника. Как передает ГТРК "Красноярск" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", в объектив фотоловушки случайно попало семейство снежных барсов: самка и детёныши.

На видео можно разглядеть, что маленькие котята находятся в прекрасной форме, играют друг с другом. Они набрасываются на оборудование парка: один регистратор уже выведен из строя. Видимо, хищники уже повредили прибор, другой свернули, пробуя на нем острые зубы. Как пояснили специалисты заповедника, таким образом, маленькие барсята оттачивают навыки для будущей охоты.

Записи видеорегистратора необыкновенно ценны, рассказали в администрации парка. К сожалению, популяция барсов в регионе сильно уменьшилась, так что из Таджикистана были привезены самец и самка. Хищники начали обживаться в заповеднике в конце 2018 года. И в октябре 2020-го у пары появились котята, которые и обитают теперь в заповеднике.