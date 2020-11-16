В Бурятии введены самые строгие антиковидные ограничения в России

На территории Республики Бурятия с сегодняшнего дня вводятся ограничения, связанные с распространением коронавируса. Это самые строгие меры, среди регионов России. Как сообщает ГТРК "Бурятия" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24", с 16 по 30 ноября закрыты торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты и фитнес-клубы. Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и салоны связи, но с соблюдением строгих мер безопасности. Также продлен дистанционный режим обучения в крупных населенных пунктах.

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью четырем республиканским телеканалам и рассказал о том, почему республиканские власти приняли такое решение.

- Как мы знаем, инкубационный период длится две недели. Сейчас очень важно максимально разобщить людей, позволить им остаться дома. Тогда снизится напряжение и в системе здравоохранения, и в системе тестирования. Это позволит остановить рост заболеваемости.

По словам главы Бурятии, безусловно, ограничительные меры, принятые с сегодняшнего дня, вынужденные. Ситуация в здравоохранении сложная. Практически все лечебные учреждения, кроме онкологического и туберкулезного диспансеров, перепрофилированы под "ковидные" госпитали. Для лечения больных задействованы частные гостиницы и некоторые социальные учреждения.

Затруднение испытывают и лаборатории. Они работают круглосуточно, и при этом сейчас в них скопилось более 25 тысяч неисследованных проб. Весь медперсонал работает на износ.

Школьники учатся дистанционно больше месяца, это тоже пора менять, сказал Алексей Цыденов. Важно создать запас коечного фонда, лекарственных средств. Ведь когда дети вернутся к обычной учебе, всплеск числа заболевших не минуем. Две недели строгих мер изоляции очень нужны сейчас всем, отметил глава республики.



Еще одна цель нововведений – привлечь внимание к существующим проблемам всех слоев общества, в том числе молодежь. 50% выявляемых случаев – люди от 19 до 30 лет. Молодым людям нужно более внимательно отнестись к требуемым сегодня антивирусным правилам, строго соблюдать их.

- Надеюсь, все у нас получится. Подчеркиваю, что продлевать ограничения более, чем на две недели, мы не намерены. Иначе экономические последствия будут слишком тяжелыми, – отметил Алексей Цыденов.

В Бурятии с сегодняшнего дня можно сообщить о нарушении мер профилактики коронавирусной инфекции организациями торговли, общепита и сферы услуг. Звонки о нарушении карантинных мер и невыполнении противоэпидемических мероприятий принимают диспетчеры службы "112".

Также с сегодняшнего дня по 18 января 2021 года приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска Бурятской таможни МАПП Кяхта – Алтан-Булак. Временно приостановлен въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Ханх – Монды. Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.