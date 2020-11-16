Авиалайнер Boeing 737 насмерть сбил медведя, бродившего по взлетной полосе

В минувшую субботу, 14 ноября, на Аляске произошел необычный авиационный инцидент, закончившийся гибелью медведя гризли.

Самолет Boeing 737 компании Alaska Airlines приземлился в аэропорту города Якутат. Когда воздушное судно тормозило на взлетно-посадочной полосе, под двигатель лайнера угодило животное, бродившее по территории воздушной гавани.

В тот момент, когда произошло столкновение, скорость воздушного судна составляла около ста километров в час, как сообщают местные СМИ, медведь погиб на месте.

Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту Boeing 737, не пострадал.

Отмечается, что сотрудники аэропорта проходят регулярные тренировки по отпугиванию диких животных и оснащены пиротехническими средствами, которыми обычно выгоняют медведей, но в этот раз из-за темноты хищник остался незамеченным до последнего момента.