"Катюша" может стать альтернативным гимном России на Олимпиадах

В исполком Олимпийского комитета России поступило предложение от комиссии спортсменов ОКР использовать песню "Катюша" в качестве альтернативы гимну России на Олимпийских играх. Об этом сообщила глава комиссии Софья Великая.

"Мы обсудили музыкальные сопровождения для наших спортсменов на ближайшие два года и остановились на варианте с "Катюшей", – заявила Великая журналистам. – У нас имелось несколько вариантов, среди которых были даже самые современные, но большинством голосов остановились на "Катюше". Это коллективное решение".

Напомним, что российские атлеты были лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном России. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда по спору РУСАДА с WADA.

CAS, по сути, сократил срок запрета на использование россиянами национальной символики с четырех лет, как того требовало WADA, до двух.

"Катюша" была написана Матвеем Блантером на слова Михаила Исаковского в 1938 году. Во время Великой отечественной войны песня стала одним из ее неформальных символов. В честь "Катюши" были названы всем известные боевые машины реактивной артиллерии, наводившие ужас на врага. Да и сама песня в годы войны нередко дополнялась несколькими более "агрессивными" куплетами. Например, таким:

"Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немца за рекой,

Это наша русская Катюша

Немчуре поёт за упокой".

Согласно опросам, песня "Катюша" занимает 13-е место в хит-параде самых популярных в России – несколько ее куплетов знает практически каждый взрослый россиянин. Кроме того, мелодия Блантера широко известна во всем мире. Сначала она использовалась в гимнах итальянского и греческого Сопротивления в Второй мировой войны. А мировое признание песне под названием "Казачок" принесла французская певица Далида, спевшая ее на немецком и итальянском языках. Кроме того, "Катюша" на русском языке исполняется в нескольких японских анимэ.