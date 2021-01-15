52-летний участник "Дакара" скончался после аварии на седьмом этапе

Французский мотогонщик "Дакара" Пьер Шерпен скончался от последствий аварии, произошедшей во время седьмого этапа престижного ралли-марафона. После происшествия 52-летний спортсмена ввели в кому, из которой выйти уже не смог.

Шерпен упал с мотоцикла 10 января во время прохождения спецучастка и серьезно повредил голову. Продолжить гонку он не смог, его транспортировали на вертолете в больницу города Сакаки, где он перенес операцию и был введен в искусственную кому.

На странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook написано: "Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга. Это произошло в медицинском самолете, который доставлял его в Ле Бурже. Находившийся на борту реаниматолог помочь ему не смог".

Для Шерпена нынешний "Дакар" стал был четвертым в карьере. Ранее он принимал участие в многодневной гонке в 2009, 2012 и 2015 годах. Он стал 31-м участником гонки, который погиб от полученных на ней травм.