Сборная России сыграет первый домашний матч 2021 года в Сочи

Мужская сборная России по футболу узнала время и место проведения первого в 2021-м году домашнего матча. Команда Станислава Черчесова примет соперников из Словении в Сочи на стадионе "Фишт".

Матч команд намечен на 27 марта и будет проходить в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени, сообщает официальный Twitter-аккаунт Российского футбольного союза.

Эта игра станет второй в 2021-м году для российских футболистов. На 24 марта у россиян намечен выездной поединок против команды Мальты. А 30 марта футболисты России проведут еще один выездной матч – на этот раз против Словакии.

Напомним, что помимо Мальты, Словакии и Словении соперниками россиян по квалификационной группе "Н" являются также Хорватия и Кипр.