Началось предварительное расследование против Николя Саркози

В отношении бывшего президента Франции Николя Саркози Национальная финансовая прокуратура начала предварительное следствие. Бывший глава государства подозревается в лоббировании интересов российской компании.

По данным следствия, в 2019 году Саркози якобы заключил контракт с российской страховой компанией "РЕСО-Гарантия". Ее акционером является французское объединение Axa. Также это крупный клиент юридической фирмы Realyze, сооснователем которой был Николя Саркози.

Контракт заключен на три миллиона евро и рассчитан на несколько лет. В начале 2020 года бывший французский президент уже получил якобы из России 500 тысяч евро на свой счет.

Как сообщает Mediapart, следствие собирается выяснить, действовал Саркози в качестве консультанта или участвовал в преступной деятельности от имени российских олигархов.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура потребовала приговорить бывшего президента к четырем годам тюремного заключения. Саркози обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Сам политик отвергает предъявленные ему обвинения.