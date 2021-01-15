На "Восточном" начали строительство аэропорта: он может стать международным

На космодроме "Восточный" началось создание аэропорта. По планам, он должен стать международным. Государственный контракт на строительство объекта заключено в декабре 2020 года. Единственным исполнителем станет акционерное общество "Крокус", передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как уточнили в компании Роскосмос, современный аэропортовый комплекс необходим для использования транспортной авиации для доставки оборудования, частей пилотируемого корабля и других аппаратов, доставку которых в Приамурье невозможно выполнить с помощью других видов транспорта. Будущий аэропорт будет рассчитан на все типы самолётов. Кроме того, в будущем будет рассмотрена возможность реализации на объекте международных программ и проектов.

Следует отметить, что появление аэропорта на космодроме "Восточный" является частью задачи по летным испытаниям ракеты "Ангара" и пилотируемого корабля "Орел" с 2023 года.