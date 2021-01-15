Совращение малолетних: известного танцора подозревают в педофилии

Танцевальный скандал: популярные брейкдансеры и тренеры из Крыма – братья-близнецы Игорь и Олег Станишевские – оказались в центре громкого разбирательства. Бывшая ученица обвинила их в совращении. По словам девушки, знаки внимания танцоры начали оказывать, когда ей было всего 14 лет. В доказательство она предоставила откровенную переписку. К чему привели эти показания и какие еще детали появились в уголовном деле?

Братья Станишевские, известные преподаватели школы брейкданса в Евпатории, сегодня гости в местном отделении Следственного комитета России. В отношении одного из близнецов, Игоря, возбуждено уголовное дело. Его подозревают в совращении несовершеннолетней воспитанницы школы танцев, где он с братом преподавал. В следственном отделе по Евпатории состоялась очная ставка между ним и потерпевшей Дарьей Александровой.

Были проведены процессуальные следствия сегодня, суть этих действий не настолько интересна, сколько сам процесс проведения очной ставки. Станишевский полностью отрицает, а другого от него не ожидалось, утверждает, что он невиновен в совершенном преступлении, что его оговаривают.

Заявитель – жительница Евпатории Дарья Александрова, в прошлом воспитанница школы, где преподавали Станишевские. О том, что пережила, будучи 14-летней девочкой, она решилась рассказать только спустя 7 лет, в ноябре прошлого года. В декабре 2020 ее официально признали потерпевшей по этому делу. Сегодня она впервые, с начала следствия, встретилась с Игорем.

Близнецы развращали меня в переписках во "ВКонтакте", в дальнейшем мы вступали в половую связь, я по отдельности с каждым из братьев, в возрасте до 16 лет, с первым – в 14 лет, со вторым – в 15. Меня они очень запугали после полового акта, и один, и второй, вплоть до того, что я пыталась покончить жизнь самоубийством, я очень боялась об этом говорить.

На тот момент Станишевским было по 25 лет. Какую-либо информацию о доказательствах преступлений адвокат потерпевшей не разглашает. Их достоверность еще предстоит проверить следствию. Сама Дарья Александрова считает доказательством переписку с братьями Станишевскими в социальных сетях. Их потерпевшая опубликовала на своей странице во "ВКонтакте". Среди сообщений оказались и присланные Олегом Станишевским видео интимного характера. После публикации этой переписки о похожих ситуациях сообщили и другие девушки. Как отмечает адвокат потерпевшей Тимур Маршани, на сегодняшний день свои показания дали уже 5 девушек.

Результаты очной ставки пока неизвестны. Следствие и далее будет проводить проверку – исследовать показания сторон, опрашивать возможных других потерпевших и назначать необходимые экспертизы.

Сам Игорь Станишевский общаться с журналистами отказался. В Следственном комитете Крыма отмечают: расследование затронет и второго брата – Олега.

Уголовное дело возбуждено с целью проверки доводов заявительницы следственным путем и установления всех обстоятельства произошедшего. Следствием также проверяется причастность брата фигуранта уголовного дела на предмет совершения аналогичных деяний.

Если виновность братьев в развращении несовершеннолетней будет доказана, им может грозить до трех лет лишения свободы.