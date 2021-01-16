В Пентагоне уважительно оценили умение России действовать в сложных условиях

Кристофер Миллер заявил журналистам, что с уважением относится к тому, как действует Россия в военной области в сложной внутренней обстановке.

"Я с профессиональной точки зрения с уважением отношусь к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках", – сказал он.

По его словам, Россия использует нерегулярные концепции ведения войны, информацию. В ответ на вопрос журналиста о том, что он считает главным в деятельности Пентагона, Миллер отметил, что самое главное сейчас – это отказаться от менталитета холодной войны, сообщает ТАСС.

Два года назад власти США обнародовали первую за 10 лет новую Стратегию национальной обороны. Она сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем.