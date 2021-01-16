Пожарные ликвидировали масштабное возгорание в Омске

Сотрудники МЧС потушили возгорание в здании автомобильного бокса в Кировском округе Омска, такие данные приводит пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как сообщалось ранее, в ночь на субботу, 16 января, вспыхнуло строение, где были припаркованы 16 грузовых автомобилей, 12 из них удалось эвакуировать.

Спасатели локализовали возгорание на площади около 1800 квадратных метров, после чего открытое горение было ликвидировано.

В тушении участвовало 96 человек, задействовавших 23 единицы техники, в настоящее время известно, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.