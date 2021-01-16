Под Ярославлем семья и трехлетний ребенок погибли в горящей квартире

На пожаре, который произошел вечером, 15 января, в жилой девятиэтажке города Рыбинска, были найдены тела четырех человек. После произошедшего региональные следственные органы возбудили уголовное дело.

Сотрудники местного издания 76.RU пообщались с очевидцами происшествия. По словам соседей погибших, трехлетнего малыша пожарные обнаружили под кроватью, спасти ребенка не удалось.

Издание сообщает, что по информации региональной прокуратуры, семья, которая проживала в сгоревшей трехкомнатной квартире на девятом этаже, состояла на учете с 2015 года.

"На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности Рыбинского городского прокурора Андрей Булгаков. В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов системы профилактики", — сообщили в надзорном ведомстве.

Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи и криминалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства произошедшего.