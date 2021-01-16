Мужчина проломил голову соседу, чья собака разбудила его ребенка

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью 50-летнему жителю Новосибирска, об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Как уточняют СМИ, около шести часов утра потерпевший отправился гулять с собакой – животное лаяло в подъезде и разбудило ребенка, спавшего в одной из квартир.

Отец малыша вышел на лестницу и сделал замечание владельцу пса, возникла перепалка и родитель избил оппонента.

В полиции отметили, что травмированный мужчина получил перелом костей черепа и ушиб головного мозга, а его 46-летний обидчик не стал отпираться и дал признательные показания.