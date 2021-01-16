Четыре человека погибли во время пожара в Твери, СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели четырех человек в Твери, об этом 16 января сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тела погибших обнаружили утром в субботу во время тушения частного жилого дома на улице Большевиков. В одноэтажном строении обнаружили трех мужчин и женщину.

По предварительным данным, у жертв пожара отсутствуют признаки насильственной смерти, однако окончательные выводы можно будет делать только после проведения соответствующих экспертиз.

Причина фатального пожара пока не называется, но уже известно, что очаг возгорания находился внутри строения.