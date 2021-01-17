Число жертв землетрясения в Индонезии продолжает расти

По последним данным, приводимым китайским агентством Синьхуа, число жертв землетрясений в индонезийской провинции Западный Сулавеси достигло 56, число пострадавших составило 826.

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу, 15 января, около 02:30 по местному времени в Западном Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, напоминает ТАСС. Спустя несколько часов в том же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. Всего же с четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.

Сейсмические удары обрушили десятки зданий, в том числе, отель и офис губернатора, из-за рухнувших камней были заблокированы несколько дорог. Десятки людей оказались под завалами.