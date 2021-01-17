Началось прощание с Борисом Грачевским

В московском Доме кино прощаются с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским. На церемонию пришли друзья, коллеги и поклонники худрука, пишет РИА Новости.

71-летний Грачевский умер в четверг в госпитале из-за осложнений заболевания после заражения коронавирусом​​​ COVID-19.

Прощание проходит под тихую музыку. На большом экране показывают фотографии Грачевского.

Борис Грачевский известен как основатель детского юмористического киножурнала "Ералаш" вместе с драматургом Александром Хмеликом.