Количество пострадавших, отравившихся водой в Буйнакске, выросло до 303 человек

Количество пострадавших с симптомами отравления, обратившихся за медицинской помощью, составило 303 человека, об этом в воскресенье, 17 января, сообщает ТАСС, со ссылкой на городскую администрацию Буйнакска.

Известно, что среди отравившихся – 239 детей. Госпитализировано 199 человек, большинство из которых – несовершеннолетние, в настоящее время в больницах остается 70 пациентов.

Напомним, что в Дагестане произошло массовое отравление жителей. По предварительной версии, озвученной Роспотребнадзором, причиной ЧП стало загрязнение водопроводной воды, власти призвали горожан временно воздержаться от ее употребления.