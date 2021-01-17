Украинка воткнула нож в мужчину, игравшего в снежки около воинского мемориала

Конфликт с поножовщиной произошел в минувшую субботу, 16 января, в Измаиле – городе, расположенном в Одесской области на юге Украины.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 60-летняя женщина прогуливалась по улице вместе с супругом. Она заметила 45-летнего мужчину, игравшего с ребенком.

Даме не понравилось то, что будущий потерпевший кидал снежки в сторону памятника военным, и она сделала ему замечание.

В ходе завязавшейся словесной перепалки оппонент ударил мужа женщины, и тогда она воткнула нож в спину обидчику своего спутника жизни.

Как отметили в правоохранительных органах, пострадавший получил тяжкие телесные повреждения – у него оказалась пробита легочная плевра.

По мнению стражей порядка, задержанной может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.